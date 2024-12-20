Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Halkı Birliğini Yeniden Tesis Etmeye Yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Halkının Umut Dolu Geleceğine Vurgu Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Suriye halkının yıllardır süren Esed zulmüne karşı birliğini yeniden tesis etmeye çok yaklaştığını ifade etti. Erdoğan, bu süreçte hiçbir gücün terör örgütleriyle iş tutmaya devam etmeyeceğini düşündüklerini belirtti. Ayrıca, DEAŞ, PKK-YPG gibi terör örgütlerinin kısa sürede etkisiz hale getirileceğini vurguladı.

AFAD’ın Suriye Çalışmaları

Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde yaptığı çalışmalara değindi ve Türk vatandaşlarına ilişkin bir bilginin olmadığını aktardı. “Biz Türkiye olarak bu işi seyretmedik, tribünde kalmadık. AFAD'ımızı tüm teçhizatıyla Suriye'ye gönderdik,” dedi.

Suriye'de Gelecek Umutları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sednaya Hapishanesi'nin bazı zulümlerine ışık tuttuğunu ifade ederek, bu durumun uluslararası kamuoyuna önemli mesajlar verdiğini dile getirdi. Suriye’nin aynı zamanda toplu mezarların bulunduğu bir yer olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Suriye, düşmüş olduğu yerden kalkacak. Kardeş Suriye halkı, kanayan yaralarını sararak hür ve müreffeh bir gelecek inşa edecek,” dedi.

İlişkilerin Geliştirilmesi

Türkiye’nin Suriye ve Irak ile ticari ilişkilerini artıracağını belirten Erdoğan, “Biz bu insanlara ‘Evine gidersen git ama gönüllülük esasına göre git’ diyoruz,” dedi. Ayrıca, Suriyeli çocukların eğitimine devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Uluslararası İşbirliği Önemli

Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı için uluslararası toplumdan destek beklediklerini ifade etti. “Ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması ülkenin yeniden toparlanması için fayda sağlar,” dedi. Ayrıca, yeni bir anayasanın gerekliliğini ve Suriye halkının geleceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini hatırlatarak insani yardımların süreceğini belirtti.

DEAŞ ve PKK ile Mücadele

Son olarak, Erdoğan, DEAŞ ve PKK-YPG gibi terör örgütleriyle mücadelenin devam edeceğini ve Türkiye'nin bu süreçte Suriye halkı için gereken destekleri vermekten geri durmayacağını vurguladı.