Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Halkı Özgürlüğüne Sahip Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye halkının yıllardır süren zulüm düzenine karşı gösterdiği direnişi değerlendirerek, "Suriye halkı on yıllardır süren bir zulüm düzenini yıkarak özgürlüğüne, hakkına, hukukuna, geleceğine sahip çıktığı asil bir kıyamı zaferle taçlandırmıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Vurgusu

Başkan Erdoğan, Suriye'deki siyasi gelişmeleri takip ederken, halkın özgürlük mücadelesine ve yaşanan zorluklara dikkat çekti. Bu açıklama, uluslararası toplumun Suriye'deki durumu değerlendirmesi açısından önemli bir mesaj taşıyor.