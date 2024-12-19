Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Halkına Destek Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye halkının birliğe ve savaş yorgunu ülkelerini ayağa kaldırmaya acil ihtiyacı olduğunu belirtti. Erdoğan, Suriye’deki durumu değerlendirirken, "Komşuları ve kardeşleri olarak buna katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Suriyeli Halkın İhtiyaçları

Erdoğan, Suriye'deki savaş ve iç karışıklıkların ardından halkın birlik ve beraberliğe ulaşmasının önemine vurgu yaptı. Ülkenin tekrar toparlanabilmesi için uluslararası topluma da önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Türk hükümetinin, Suriye'nin yeniden inşası ve halkına destek vermek amacıyla attığı adımların süreceğini kaydeden Erdoğan, bu konuda her türlü yardıma hazır olduklarını açıkladı.