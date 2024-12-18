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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Halkının Yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye halkına desteğini devam ettireceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 19:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Halkının Yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye halkının yanında olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan, "Türkiye bu süreçte ihtilafın başından bu yana yaptığı gibi Suriye halkının yanında duracak, gereken her türlü katkıyı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Bu açıklama, Türkiye'nin Suriye'deki insani krize karşı duyduğu hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi. Erdoğan’ın ifadeleri, uluslararası toplumun ve komşu ülkelerin dikkatini çekerek, Suriye'deki sivil halka yönelik desteklerin artırılması gerektiğine dair bir çağrı niteliği taşıyor.

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