Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye İhtilafına Diyalog Çağrısı Reddedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye İhtilafına Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki iç savaşın çözümü için gerçekleştirdiği diyalog çağrılarının eski rejim tarafından âdeta küstahça reddedildiğini ifade etti.

Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, "Ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiştir" diyerek, Türkiye'nin Suriye'deki durumu iyileştirmek için gösterdiği çabaları vurguladı.

Bu ifadeler, bölgedeki gerginliğin arttığı bir dönemde geldi ve Türkiye'nin Suriye meselesine dair duruşunu yeniden gözler önüne serdi.