Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile Ekonomik İstikrar İlişkisini Güçlendirme Üzerine Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Bashar al-Assad ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasında güvenliğin sağlanması ve ekonomik istikrarın tesisine yönelik atılabilecek müşterek adımları değerlendirdi.

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Erdoğan, bu önemli görüşmede, savaşın ardından Suriye'nin yeniden inşası ve bu süreçte Türkiye'nin rolünün yanı sıra, bölgedeki istikrarın da sağlanması için atılacak adımları masaya yatırdı. İki lider, ortak güvenlik tehditleri ve ekonomik iş birliği konularında fikir alışverişinde bulundu.