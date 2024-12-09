Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile İlgili Duygusal Açıklamalar Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriye ile olan tarihi ve kültürel bağlarına vurgu yaptı. "Kalbimizin bir yarısı Antep'se, Hatay'sa, Şanlıurfa'ysa diğer yarısı Afrin, Halep, Hama, Humus ve Şam'dır" diyerek Türk milletinin Suriye halkına karşı duyduğu derin sevgiyi ifade etti.

Suriye Halkı Kardeşimizdir

Erdoğan, Suriye konusunun asla menfaat eksenli olmadığını belirterek, "Biz bu duruma hep vicdan penceresinden baktık, insani mülahazalarla hareket ettik" dedi. Ayrıca, Suriyeli mültecilere yönelik Türkiye'nin 13 yıldır sürdürdüğü misafirperverliği vurguladı. 4,5 milyon Suriyelinin Türkiye'de misafir olduğunun altını çizen Erdoğan, Suriyeli muhaliflerin yaşadığı zorluklar karşısında Türk milletinin gösterdiği dayanışmaya dikkat çekti.

Türkiye'nin Suriye Politikasının Temelleri

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Sınır ötesi harekatlarımızın yegane amacı vatanımızı ve vatandaşlarımızı korumaktır" ifadesini kullanarak Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine değindi. Ayrıca, sınırların ülkeleri fiziksel olarak ayırmasına rağmen kalplerdeki bağların asla kaybolmayacağını ve Suriye halkının geleceğini tekrar kazanması için Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Türkiye, Arap ve Kürt Kardeşlerimizin Yanındadır

Erdoğan, "Arap, Türkmen, Kürt, Sünni, Alevi, Nusayri, Hristiyan fark etmeksizin Suriyelilerin tamamının sulh içinde yaşadığı bir Suriye, Türkiye'nin en büyük özlemi ve hedefidir" diyerek Suriye'nin istikrara kavuşmasının hem kendi vatandaşları hem de bölgedeki diğer ülkeler için güven kaynağı olacağını belirtti.

Hükümetten Yeni Sağlık Politikaları

Kabine toplantısında sağlık alanındaki yeniliklerden de bahseden Erdoğan, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli" ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın öncülüğünde üniversiteler ve özel sektör iş birliğine dair yeni adımların atıldığını duyurdu. Ayrıca, Tip 1 diyabet hastaları için yeni geri ödeme kapsamındaki cihazların sağlanacağını belirtti.

Asgari Ücret Konusu ve Muhalefete Eleştiriler

Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarının başlayacağını ifade eden Erdoğan, muhalefeti de SGK'ya olan borçlarını ödemeye davet etti. Ülke ve millet yararına bir iş yapmaları gerektiğini belirterek, muhalefetin ırkçı söylemlerine karşı sert eleştirilerde bulundu.

Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin Suriye politikası ve ulusal meseleler konusundaki tutumunu net bir şekilde ortaya koyarken, Erdoğan'ın şahsında Türkiye'nin mazlumlar karşısındaki duruşunu bir kez daha pekiştirdi.