Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile Normalleşme Sürecini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını belirtti. Erdoğan, "Suriye Devleti Başkanı Beşar Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk. Şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz," şeklinde konuştu. Normalleşme Süreci

Bu açıklamalar, Türkiye'nin bölgedeki diplomatik ilişkileri güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu iradesi, iki ülke arasındaki tarihsel bağların yeniden tesis edilmesi açısından büyük önem taşıyor.