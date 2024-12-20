Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Kardeşlerimiz Kendi Geleceklerini Belirleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki Türk kardeşlerine yönelik önemli bir mesaj verdi. Erdoğan, "Suriye'deki kardeşlerimiz, gelecekleriyle ilgili kararları kendileri verecek. Bizler de onlara devlet yapılanması hususunda yardımcı olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Türkiye'nin Suriye'deki gelecekteki politika ve stratejilerini şekillendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye’nin, Suriye'de istikrarı sağlamak amacıyla bölgedeki kardeşlerine destek verme konusundaki iradesi, uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.