Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Krizinde İnatçı Davranışımızın Sonuçları Açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Krizi Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye krizine ilişkin söylenen muhalefet eleştirilerine yanıt vererek, "Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı bugün daha iyi görüyoruz" Suriye'de Alınan Önlemler Erdoğan, Suriye'deki duruma dair yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kriz sürecinde izlediği stratejik adımların önemine vurgu yaptı. Özellikle, uluslararası kamuoyunun Suriye sorununa dair değişen algısına dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin yürüttüğü politikaların doğru olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, tartışmalara rağmen alınan önlemler ve atılan adımların Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruma amacını taşıdığını sözlerine ekledi.