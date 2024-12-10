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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin Geleceği Aydınlık Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin karanlık geçmişini geride bırakacağını ve aydınlık günlere kavuşacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin Geleceği Aydınlık Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İnancımız ve duamız odur ki son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Baas diktatörlüğü sonrası Suriye, kardan aydınlık günlere kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Suriye'nin geleceğine dair umut dolu mesajlar verirken, uluslararası toplumun da bu süreçte üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Ülkesinin Suriye ile olan ilişkileri ve bölgedeki güvenlik unsurları hakkında da bilgi verdi.

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