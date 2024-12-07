Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin Huzuruna Dair Önemli Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hiçbir ülkenin çakıl taşında dahi gözümüz yoktur. Temennimiz, komşumuz Suriye'nin 13 yıldır hasretini çektiği huzura ve barış ortamına kavuşmasıdır" dedi.

Özellikle Suriye'nin uzun yıllardır süren çatışma ortamına son vermek ve bölgedeki barışın sağlanması için Türkiye'nin çabalarının devam edeceğini ifade eden Erdoğan, komşu ülkenin tam anlamıyla istikrar kazanmasının herkes için yararlı olacağının altını çizdi.