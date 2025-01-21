Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin İyileşmesi Bölge İçin Kazançtır

Erdoğan: Suriye’nin Toparlanması Bölgenin Geleceği İçin Önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Suriye toparlanıp güçlendikçe, Esad'ın kaçarken arkasında bıraktığı enkaz kaldırıldıkça, sadece Suriyeli kardeşlerimiz değil, bölgemizin tamamı bundan kazançlı çıkacaktır," dedi.

Uluslararası Temaslar ve Anlaşmalar

Erdoğan, son iki haftada uluslararası temaslarda önemli gelişmeler kaydettiklerini ifade ederek, 7 Ocak'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile terörle ortak mücadele konularını görüştüklerini belirtti. Ayrıca, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın Türkiye'ye gerçekleştirdiği 21 yıl aradan sonraki ilk devlet başkanı ziyareti olduğunu vurgulayarak, bu ziyaret ile iki ülke arasında stratejik ortaklık seviyesine çıkarılan 10 adet anlaşmanın imzalandığını hatırlattı.

Suriye’ye Destek Vurgusu

Yeni Suriye yönetiminin üst düzey yetkilileri ile görüşmelerinin ardından Erdoğan, Suriye'nin yeniden inşası konusunda gereken desteklerin sağlanması gerektiğini ifade etti. "Arap ve İslam aleminin bu ülkeye destek olması önemlidir. Batılı kurumların uyguladığı yaptırımlar da bir an evvel kaldırılmalıdır," diye konuştu.

Gazze'deki Durum ve İnsani Yardımlar

Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaklaşık 50 bin Gazzelinin hayatını kaybettiğini, 110 bin kişinin yaralandığını belirtti. Türkiye'nin bu süreçte insani yardımlarını artırarak Gazze'deki insanlara destek olacağını söyledi. "Gazzeli kardeşlerimiz çok ağır bedeller ödemiş ama haydutluğa boyun eğmemiştir," ifadelerini kullandı.

Sonuç ve Mesajlar

Erdoğan, kabine toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, Bolu’daki yangında hayatını kaybedenleri rahmetle andı ve yaralılara acil şifalar diledi. Türkiye'nin bölgede barış için sürekli olarak üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı.