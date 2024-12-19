Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin Terörden Arındırılması En Samimi Beklentimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir" ifadelerini kullandı.

Barış ve Huzur Vurgusu

Erdoğan, Suriye'nin üzerinde bulundurduğu zengin kültürel çeşitliliğin korunması gerektiğini belirterek, bu çeşitlilik içinde barış ve huzurun sağlanmasının önemine değindi.