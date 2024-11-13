DOLAR
34,37 0,03%
EURO
36,51 0,07%
ALTIN
2.882,49 -0,35%
BITCOIN
3.026.682,08 1,7%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin toprak bütünlüğü tehdit altında değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmadığını vurguladı ve Esed'ı reform yapmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin toprak bütünlüğü tehdit altında değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü çoğu ülkelere dağılmış Suriyeliler tehdit etmiyor" şeklinde konuştu.

Esed'e Reform Çağrısı

Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Bashar al-Assad'ı da hedef alarak, "Esed bunun farkına varıp ülkesinde yeni bir iklimi başlatacak adım atmalı" dedi. Bu açıklama, Suriye’deki iç savaşın seyrine dair yeni bir bakış açısı sunuyor.

Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri, uluslararası toplumda Suriye’nin geleceği hakkında önemli tartışmaların başlamasına neden olabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed Açıklaması: Umutlu Olmaya Devam Ediyorum
3
Somaliland'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Halk Sandık Başına Gitti
4
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Yönetimlere Sert Eleştiri
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin Alanlarını Temizlemek Şart

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir