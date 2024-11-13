Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin toprak bütünlüğü tehdit altında değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü çoğu ülkelere dağılmış Suriyeliler tehdit etmiyor" şeklinde konuştu.

Esed'e Reform Çağrısı

Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Bashar al-Assad'ı da hedef alarak, "Esed bunun farkına varıp ülkesinde yeni bir iklimi başlatacak adım atmalı" dedi. Bu açıklama, Suriye’deki iç savaşın seyrine dair yeni bir bakış açısı sunuyor.

Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri, uluslararası toplumda Suriye’nin geleceği hakkında önemli tartışmaların başlamasına neden olabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.