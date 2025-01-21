Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin Yeniden Güçlenmesi Bölgeye Kazandıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin yeniden toparlanması ve güçlenmesinin yalnızca Suriyeli kardeşlerimiz için değil, bölgenin tamamı için önemli kazançlar sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, "Suriye toparlanıp güçlendikçe, Esad'ın arkasında bıraktığı enkaz kaldırıldıkça, sadece Suriyeli kardeşlerimiz değil, bölgemizin tamamı kazançlı çıkacaktır" dedi.

Bu açıklamalar, Suriye'deki krizin çözümüne yönelik uluslararası çabaların artırılması gerekliliğini bir kez daha gündeme getirirken, Erdoğan'ın bölgedeki istikrar vurgusu dikkat çekti. Suriye'nin siyasi ve sosyal yapısının güçlenmesi, bölgesel güvenliği de olumlu yönde etkileyebilir.