Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin Yönetimi Halkına Ait Olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmede, Suriye'nin kendi halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin bu süreçte terörden arındırılmış bir Suriye için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Suriye'nin İyileşme Süreci

Erdoğan, Suriye'nin yeniden inşası için Türkiye'nin kararlılığını vurgulayarak, bu süreçte Türk iş gücünün ve kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılacağını kaydetti. Türkiye'nin Suriye'deki durumu istikrara kavuşturma konusundaki çabalarının devam edeceği mesajını verdi.