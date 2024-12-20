Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Terör Örgütlerine Karşı Mücadelede Yeni Adımlar Atılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin etkisiz hale getirilme zamanının geldiğini belirtti. Erdoğan, bu konuda yapılacak adımların önemine dikkat çekerek, Sınırlarımızın güneyinden gelen tehditlerin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Sınır Güvenliği İçin Kararlılık Mesajı

Erdoğan, terörle mücadeleye yönelik olarak, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak amacıyla gereken tüm tedbirleri alacağını dile getirdi. Bu açıklamalar, bölgedeki istikrarın sağlanması açısından kritik bir öneme sahip.