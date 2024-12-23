Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Mısır ile Yeni Dönemi Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gelişen Süreçleri Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, Suriye’nin komşusu ve kardeşi olan Türkiye’nin yeni süreci en iyi analiz eden ülke konumunda olduğunu belirtti. Erdoğan, "Doğru duvar yıkılmaz" inancı ile Suriye krizinin başından itibaren tarihin doğru tarafında olduklarını ifade etti.

AB ile İlişkilerin Güçlendirilmesi

Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği verimli görüşmeye değindi. Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefinin önemi üzerinde duran Erdoğan, "Yeni bir vizyon ihtiyacımız var" dedi.

D-8 Zirvesi ve Mısır ile İlişkiler

19 Aralık tarihinde Kahire'de düzenlenen 11. D-8 Zirvesi'ne katıldığını hatırlatan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile ikili görüşmeler yaptıklarını aktardı. Erdoğan, "Mısırlı kardeşlerimiz, Gazze krizinde yaşanan zorluklara karşı insani yardımlarımızın ulaşmasını kolaylaştırdılar" şeklinde konuştu.

Suriye’de Yepyeni Bir Dönem Başladı

Erdoğan, 8 Aralık’ta Suriye'de yeni bir dönemin başladığını belirterek, Suriye'deki durumun tüm dünyanın ilgisini yeniden bu ülkeye yönlendirdiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin bu süreçte Suriye halkına desteğini sürdüreceğini ifade etti.

İsrail'in Saldırganlığı ve Terör ile Mücadele