Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Yeni Yönetimi İçin Destek Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin yeni yönetimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(Suriye) Yeni yönetimin ihtiyacı olan birçok unsur bulunuyor. Bu konuda onları yalnız bırakmayacağız." dedi.

Erdoğan, Suriye'deki güvenlik ve istikrar için DEAŞ ve PKK/YPG ile mücadelede yeni yönetime destek olunacağını vurguladı. Bu mücadelede, yeni yönetimin yalnız kalmaması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğini ifade etti.