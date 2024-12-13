Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli Kardeşlerimize Destek Olmaktan Gurur Duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli mültecilere yönelik destek politikalarını güçlendirdiklerini açıkladı.

Ensar Olma Bilinciyle Hareket Ediyoruz

Erdoğan, Suriyeli kardeşlerimize kol kanat germe amacının, kardeşlik hukukun gereği olduğunu ifade etti. Bu desteklerin, sadece bir iyilik değil, aynı zamanda insani bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Şikayet Değil, Destek

Cumhurbaşkanı, "Bunu şikayet ederek değil, muhacirlere ensar olma şuuruyla yaptık," şeklinde konuşarak, toplumun bu konuda daha da duyarlı olması çağrısında bulundu.

Erdoğan'ın ifadeleri, Türkiye’nin mülteci politikası ve insani yardımlar konusundaki yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.