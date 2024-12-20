Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeli Kardeşlerimizin Gönüllü Dönüşünü Umut Ediyorum'

Ümit, Suriyeli Kardeşlerin Vatanlarına Dönüşü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, “Ümit ediyorum ki, önümüzdeki süreçte sahada yaşanacak gelişmeler, sıla hasreti çeken Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü şekilde vatanlarına dönmelerine imkan tanıyacaktır.” ifadesini kullandı.

D-8 Zirvesi ve Türkiye’nin Rolü

D-8 Zirvesi’ne katılan Erdoğan, bu oluşumun Rahmetli Necmettin Erbakan’ın öncülüğünde kurulduğunu anımsatarak, 1997 yılında Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan'ın katılımıyla kurulduğunu belirtti. Türkiye’nin D-8’in sekretaryasına ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Erdoğan, D-8’in, 1 milyardan fazla nüfusla temsil edilen güçlü bir yapı haline geldiğini açıklayarak, oluşturulan ortak ticaret yapısının öneminin, “barış, diyalog, işbirliği ve adalet” kavramları açısından hayati olduğunu dile getirdi.

Birlik ve İstikrar İçin Yeni Süreç

Erdoğan, Suriye’deki gelişmelerin zirve gündeminde yer aldığını belirterek, Suriye halkının liderliğinde yeni bir dönemin başladığına dikkat çekti. “Suriye'nin bekasını tehdit eden DEAŞ, PKK ve türevlerinin kökünün kazınması gerekiyor.” dedi.

Filistin ve Lübnan'daki Durum Üzerine

D-8 zirvesinde ayrıca, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin ortak bir bildiri kabul edildi. Erdoğan, “İsrail'deki Netanyahu hükümetinin, Filistin halkına yönelik saldırganlığını ve uluslararası hukuk ihlallerini açık biçimde kınıyoruz.” dedi.

PKK/YPG’nin Durumu ve Gelecek

Erdoğan, PKK/YPG'nin umutlarının boşa çıktığını belirterek, “Bu terör örgütü için yolun sonu görünüyor.” açıklamasında bulundu.

Suriye’nin İstikrarı ve Yeni Yönetim

Erdoğan, Suriye'nin istikrarının yeniden sağlanması gerektiğini ifade ederek, “30 milyonun üzerindeki nüfusa sahip Suriye, göz ardı edilemez.” şeklinde konuştu.

Uluslararası Destek ve İlişkiler

Erdoğan, dünya genelindeki ülkelerin yeni Suriye yönetimi ile irtibatlarını artırdığına dikkat çekerek, “Bundan sonraki süreçte Suriye'deki kardeşlerimiz, gelecekleri ile ilgili kararları kendileri verecek.” ifadelerini kullandı.