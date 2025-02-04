Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli Kardeşlerin Direnişi Takdir Ediliyor

Erdoğan: Suriyeli Kardeşlerimizin Direnişi İlham Veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli mültecilerin ülkelerindeki zorlukları aşma konusundaki azimlerini övdü. Erdoğan, "Direniş azimleri ile bölgeye ve mazlumlara ilham olan Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerini tekrar ayağa kaldıracaklarından hiçbir şüphe duymuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu güçlü mesaj, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik desteklerinin devam edeceğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Erdoğan, Suriyelilerin gösterdiği özveri ve dayanıklılığın, diğer bölge halklarına da cesaret verdiğini belirtti.