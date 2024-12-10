Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli Kardeşlerin Zaferine İnancımız Tam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli Kardeşlerin Zaferine Destek Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli kardeşlerin gerçekleştirdiği mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, "Eli kanlı zalim bir rejime karşı savaşı kazanan Suriyeli kardeşlerimizin zaferi de kazanacağına yürekten inanıyoruz" şeklinde ifadelerde bulundu. Bu sözler, Türkiye'nin Suriye'deki olaylara bakış açısını ve Suriyeli muhaliflere duyulan desteği net bir şekilde ortaya koydu.

Erdoğan'ın bu açıklamaları, uluslararası ilişkilerdeki son gelişmeler ve Suriye'deki çatışmalarla ilgili önemli bir mesaj taşımaktadır.