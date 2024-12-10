DOLAR
34,84 -0,03%
EURO
36,62 0,42%
ALTIN
3.007,7 -1,08%
BITCOIN
3.339.866,09 0,7%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli Kardeşlerin Zaferine İnancımız Tam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli kardeşlerin zaferine olan inancını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 18:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli Kardeşlerin Zaferine İnancımız Tam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli Kardeşlerin Zaferine Destek Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli kardeşlerin gerçekleştirdiği mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, "Eli kanlı zalim bir rejime karşı savaşı kazanan Suriyeli kardeşlerimizin zaferi de kazanacağına yürekten inanıyoruz" şeklinde ifadelerde bulundu. Bu sözler, Türkiye'nin Suriye'deki olaylara bakış açısını ve Suriyeli muhaliflere duyulan desteği net bir şekilde ortaya koydu.

Erdoğan'ın bu açıklamaları, uluslararası ilişkilerdeki son gelişmeler ve Suriye'deki çatışmalarla ilgili önemli bir mesaj taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ'da Tarihi Fırsat Barış Anlaşması İle Taçlanmalı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak ve Suriye'ye Dikkat Çeken Mesaj
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Yönetimi İçin Kucaklayıcı Bir Anlayış Temennisi
4
IKBY Başbakanı Barzani, Bahreyn Kralı Al Halife ile Manama'da Görüştü
5
İstanbul'da Yoğun Yağış Trafiği Etkiliyor: Yoğunluk Yüzde 89'a Ulaştı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli Kardeşlerin Zaferine İnancımız Tam
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail Hükümetinin Yolunu Kınıyorum'

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!