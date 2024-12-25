Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli Mazlumları Unutmadıklarını Vurguladı

Erdoğan'dan Suriye Açıklamaları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriyeli mültecilere yönelik politikalarının ve Suriye'de yaşanan insani dramın altını çizdi.

Suriyelilerin Dramı Unutulmaz

Erdoğan, Suriye'deki savaş sırasında evini terk etmek zorunda kalan 12 milyondan fazla Suriyelinin acılarını dile getirdi. Türkiye'ye sığınan 3,6 milyon Suriyelinin durumunu vurgulayan Erdoğan, bu insanların yaşadığı trajedilerle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Aylan bebeğin, hafızamıza ve kalbimize mıh gibi çakılan o masum fotoğrafını nasıl unutabiliriz?" diyerek, yaşanan insanlık dışı olayları bir kez daha hatırlattı.

Türk Milletinin Merhameti

Erdoğan, Türk milletinin ırkçı söylemlere karşı gösterdiği sabrın ve metanetin altını çizerek, "Münferit hadiseler dışında, başımızı öne eğecek, tarihimize gölge düşürecek hiçbir müessif olay vuku bulmadı" ifadelerini kullandı. Suriyeli mültecilere yapılan yardımlarla Türk milletinin tarihe altın bir sayfa daha eklediğini belirtti.

İnsanlık Sınavı

Erdoğan, Suriye'de yaşanan acıların tespit edilmesinin ve bu zulümlere karşı durulmasının önemine değinerek, "Medeni dünyanın veremediği insanlık sınavını vermeyi başardık" dedi. Bu süreçte Suriyeli mazlumların yanında duracaklarını ve onlara destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Yeni Suriye Yönetimi

Erdoğan, Suriye'nin yeniden inşası konusunda Türkiye'nin aktif rol alacağını ifade ederek, "Suriye'nin kendini toparlaması için yeni yönetime katkı sunacağız" şeklinde konuştu. Türkiye'nin, Suriye'deki istikrar için gerekli adımları atmayı sürdüreceğinin altını çizdi.

Sonuç olarak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı bu açıklamalarla birlikte Suriyeli mazlumların yanında durmaya devam edeceklerini ve insani yardım politikalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulamış oldu.