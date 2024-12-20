Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli Mültecilerin Gönüllü Dönüşü İçin Umut Var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli Mültecilere Müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli mültecilerin geri dönüşü ile ilgili umut verici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte sahada yaşanacak gelişmeler, sıla hasreti çeken Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü şekilde dönmelerine imkan tanıyacaktır," dedi.

Bu açıklamalar, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin geleceği ile ilgili merakları artırırken, hükümetin mültecilerin evlerine dönüşü için atacağı adımların da önemini vurguluyor.