DOLAR
35,19 -0,25%
EURO
36,61 -0,42%
ALTIN
2.945,85 -0,43%
BITCOIN
3.255.360,41 4,35%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli Mültecilerin Gönüllü Dönüşü İçin Umut Var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mültecilere yönelik olumlu gelişmeler beklediklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli Mültecilerin Gönüllü Dönüşü İçin Umut Var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli Mültecilere Müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli mültecilerin geri dönüşü ile ilgili umut verici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte sahada yaşanacak gelişmeler, sıla hasreti çeken Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü şekilde dönmelerine imkan tanıyacaktır," dedi.

Bu açıklamalar, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin geleceği ile ilgili merakları artırırken, hükümetin mültecilerin evlerine dönüşü için atacağı adımların da önemini vurguluyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş'ta Ziyaretlerde Bulundu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İşgaline Sert Tepki: 'Batılı Ülkeler Görev Almalı'
3
Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı
4
Mersin'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
5
CHP'li Suiçmez'den 2025 Bütçesine Sert Eleştiri: Faiz Ödemeleri Yüzde 13
6
Suriye'nin Kuzeyinde 5 PKK/YPG Teröristi Etkisiz Hale Getirildi
7
Sivas'ta Dere Yatağına Devrilen Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor