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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da Zirve İçin Hareket Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi zirvesine katılmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 08:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da Zirve İçin Hareket Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a Uçtu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere özel uçak "CAN" ile 08.45'te Suudi Arabistan'a hareket etti.

Uğurlama Töreni

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve diğer ilgililer uğurladı.

Beraberinde Giden İsimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Suudi Arabistan'a gitti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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