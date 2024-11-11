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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'dan Bakü'ye Uçtu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'daki zirvenin ardından özel uçakla Azerbaycan'a hareket etti.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'dan Bakü'ye Uçtu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

Azerbaycan'a Seyahat

Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı’na (COP29) katılmak üzere 16.55'te yola çıktı.

Uğurlama Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler uğurladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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