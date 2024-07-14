Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Bu önemli toplantı, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi adına büyük önem taşıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud'u kabul ederek, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve işbirliği alanlarında atılacak adımlar da masaya yatırıldı.



Görüşmede, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Bakan Fidan, Türkiye'nin dış politikası ve Suudi Arabistan ile olan ilişkilerdeki stratejik öneme dikkat çekti. Görüşme sırasında, iki ülke arasındaki mevcut işbirliği anlaşmaları ve gelecekte yapılması planlanan projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

