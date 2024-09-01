Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Görüşmenin Ana Başlıkları

Görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği insanlık suçları ve soykırım konuları başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan, bu çerçevede, İsrail'in Gazze dahil olmak üzere Filistin bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırıların durdurulması gerektiğini ifade etti. Özellikle, uluslararası toplumun İsrail'e karşı baskılarını artırmasının önemine değinerek, kalıcı bir ateşkes sağlanması ve İslam ülkeleri arasında ortak hareket etmenin gerekliliğini vurguladı.

İslam Ülkeleri Birliktelik Mesajı

Erdoğan'ın açıklamaları, Filistin halkının güvenliği ve haklarının korunması adına İslam ülkeleri arasında dayanışmanın güçlenmesi gerektiği mesajını içeriyordu. Bu durum, bölgedeki istikrarın sağlanması açısından kritik önem taşıyor.