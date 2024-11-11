Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile kritik bir görüşme yaptı. Bu buluşma, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi sebebiyle Riyad'da gerçekleştirildi.

Görüşme, zirvenin yapıldığı otelde ve basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Erdoğan ve Selman’ın görüşmesinin, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.