Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taha Akgül'ü Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taha Akgül ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalya ile güreş kariyerine son veren Taha Akgül'ü kabul etti.

Taha Akgül'ün İfadeleri

Taha Akgül, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız makamında bizleri kabul etti. Kendileriyle güreş üzerine sohbetimiz oldu ve kariyer hedeflerimiz için güzel bir teveccühte bulundu. Olimpiyat madalyalarımızın olduğu tabloyu hediye ettik. Kendisinden Allah razı olsun, her zaman güreş adına desteklerini hissediyoruz" şeklinde ifadeler kullandı.

Taha Akgül'ün Başarıları

Taha Akgül, sporculuk kariyerinde olimpiyatlarda bir altın ve iki bronz madalya kazanırken, aynı zamanda üç dünya ve on bir Avrupa şampiyonluğu da elde etmiştir.