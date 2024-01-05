Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tam bağımsız Türkiye ülkümüz sadece bir söylem olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşüyor!

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen ortak paylaşım forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını belirtti. Erdoğan'ın konuşmasından başlıca konu başlıkları ise şu şekilde:

2023 YILINDA 256 MİLYAR DOLAR İHRACAT REKORU KIRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda işverenlere seslendi. TİSK üyelerinin Türkiye'nin kalkınmasına ve ihracatına yaptığı katkıları öven Erdoğan, 2023 yılında rekor seviyeye ulaşan ihracat rakamlarını da paylaştı. Erdoğan,

'TİSK'e üye işverenlere kayıtlı işyerlerinde yaklaşık 2 milyon kardeşimiz çalışıyor, evine ekmek götürüyor. Konfederasyonumuzun temsil ettiği çalışanlar ve işletmeler ülkemizin milli gelirine 200 milyar dolar, ihracatına 100 milyar dolar katkı sunuyor. Sizlerin şahsında TİSK üyelerinin her birini yatırım yaparak, istihdam sağlayarak, üreterek, ihraç ederek Türkiye'nin kalkınma mücadelesine destek olan işverenlerimizin tamamını canı gönülden tebrik ediyorum. Yine bu vesileyle yaklaşık 256 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığımız 2023 yılı ihracatımıza katkı veren TİSK mensuplarına teşekkürlerimi borç biliyorum.' ifadelerini kullandı.

KÜRESEL EKONOMİK KRİZE RAĞMEN İHRACATTA REKOR SEVİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortak Paylaşım Forumu'nda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, bölgesel ve küresel sorunlara rağmen Türkiye'nin ekonomik performansını övdü. 2023 yılında rekor seviyeye ulaşan ihracatın yanı sıra yatırım, istihdam, üretim ve cari fazla konularında da olumlu gelişmeler olduğunu belirtti. Erdoğan sözlerine şu şekilde eklemeler yaptı:

'Bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalara, krizlere ve küresel ekonomideki artan belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız bu tarihi rekoru çok kıymetli görüyoruz. Sizlerin de desteği ile Türkiye yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla kaliteli büyüme hedefine emin adımlarla ilerliyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonumuzun asgari ücret müzakerelerinde de son derece yapıcı bir tavır sergiledi. Görüşmeler çalışmalarımızın ve işverenlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde ülkemizin şartları dikkate alınarak rasyonel bir çerçevede yürütüldü. Yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olarak belirlenen 2024 yılı asgari ücretinin çalışanlarımızla birlikte tüm işverenlerimize de hayırlı olmasını diliyorum.'

İŞÇİ-İŞVEREN VE KAMU OLARAK HEP BERABERİ OMUZ OMUZA ZAFERE ULAŞACAĞIZ

Ortak Paylaşım Forumu'nda yaptığı açıklamada asgari ücret zammı için de ayrı bir parantez açtı. Birlikte omuz omuza zafere ulaşacağız vurgusu yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

'Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk. Biliyorsunuz 2022 yılında hem işverenimizin yükünü hafifletmek hem de işçimizin gelirini artırmak amacıyla asgari ücretten gelir ve damga vergilerini kaldırmıştır. Devlet olarak sigortalı başına verilen prim desteğini 500 liradan 700 liraya çıkartarak biz de elimizi taşın altına koyduğumuzu gösterdik. Elbette aslolan pastayı büyütmektir. Bizim amacımız da zaten budur. Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir. Türkiye'nin hem küresel riskleri başarıyla yönetecek hem de hedefleri doğrultusunda ilerleyecek kapasiteye sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah işçi-işveren ve kamu olarak hep beraber omuz omuza verecek ülkemizi güçlendirme mücadelemizi mutlaka zafere ulaştıracağız.'