Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarihi Kabine Toplantısını Ahlat ve Malazgirt'te Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi öneme sahip bir Kabine Toplantısı gerçekleştirdi. 21 yıl aradan sonra ilk defa Ankara dışında yapılan toplantı, Ahlat ve Malazgirt'te düzenlendi.

Toplantının Önemi

Bu özel toplantı ile Ahlat ve Malazgirt'e verdikleri önemi bir kez daha ortaya koyduklarını belirten Erdoğan, "Başkanlığımızda 21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında yapılan bu Kabine Toplantımızla Ahlat'a ve Malazgirt'e verdiğimiz ehemmiyeti göstermiş olduk," ifadelerini kullandı.