Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarımsal Üretim Verilerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarımsal Üretim Verilerini Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarımsal gayri safi hasılasının büyük bir artış gösterdiğini açıkladı. Erdoğan, "Tarımsal gayri safi hasıla 37 milyar liradan 1 trilyon 625 milyar liraya kadar ulaştı," dedi.

Üretim Miktarları Arttı

Erdoğan ayrıca, tarla, sebze ve meyve üretimlerinin toplam miktarının 98 milyon tondan 137 milyon tona çıkmasının önemli olduğunu vurguladı. Bu artış, tarımsal üretkenliğin geliştiğine işaret ediyor.