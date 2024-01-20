Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı: AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ilçe başkan adaylarını duyurduktan sonra, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, bakanlar, milletvekilleri, tanıtılacak ilçelerin belediye başkan adayları da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce, 'Yeniden İstanbul' şarkısını söyledi.

AK PARTİ'NİN İSTANBUL İLÇE BELEDİYE ADAYLARI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç'te düzenlenen törende, "İstanbul adaylarımızı şimdi duyuruyoruz" diyerek, ilçe adaylarını alfabetik olarak sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ilçe adayları şunlar:

Adalar- Uğur Sinan Şen

Arnavutköy- Mustafa Candaroğlu

Ataşehir- Mustafa Naim Yağcı

Avcılar- Abdullah Küçükoğlu

Bağcılar- Abdullah Özdemir

Bahçelievler- Hakan Bahadır

Bakırköy- Ali Talip Özdemir

Başakşehir- Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa- İlknur Kovaç Bayraktar

Beşiktaş- Serkan Toper (Mhp)

Beykoz- Murat Aydın

Beylikdüzü- Mustafa Günaydın

Beyoğlu- Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece- Recep Erol

Çatalca- Mesut Üner

Çekmeköy- Ahmet Poyraz

Esenler- Mehmet Tevfik Göksu

Esenyurt- Hamit Öncü

Eyüpsultan- Deniz Köken

Fatih- Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa- Hasan Tahsin Usta

Güngören- Bünyamin Demir

Kadıköy- Veli Arslan

Kağıthane- Mevlüt Öztekin

Kartal- Hüseyin Karakaya

Küçükçekmece- Aziz Yeniay

Maltepe- Kadem Ekşi

Pendik- Ahmet Cin

Sancaktepe- Şeyma Döğücü

Sarıyer- Hüseyin Coşkun

Silivri- Volkan Yılmaz (Mhp)

Sultanbeyli- Ali Tombaş

Sultangazi- Abdurrahman Dursun

Şile- İlhan Ocaklı

Şişli- Gökhan Yüksel

Tuzla- Şadi Yazıcı

Ümraniye- İsmet Yıldırım

Üsküdar- Hilmi Türkmen

Zeytinburnu- Ömer Arısoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan aday tanıtım toplantısında her ilçe için tek tek isimleri açıkladı. Adayların tanıtımının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerinde bir arada olma vaadi ile konuşmayı sürdürdü. Erdoğan mitinglerde birlikte zafer türküleri söyleneceğini belirtti. Seçim hazırlıklarına hız veren AK Parti Genel Başkanı olarak adayları tanıtan Erdoğan aday tanıtım sürecinin en hızlı şekilde tamamlamayı amaç edindiklerini dile getirdi.