Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı: AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarını tanıttığı törende bir konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ilçe başkan adaylarını duyurduktan sonra, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, bakanlar, milletvekilleri, tanıtılacak ilçelerin belediye başkan adayları da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce, 'Yeniden İstanbul' şarkısını söyledi.
AK PARTİ'NİN İSTANBUL İLÇE BELEDİYE ADAYLARI BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç'te düzenlenen törende, "İstanbul adaylarımızı şimdi duyuruyoruz" diyerek, ilçe adaylarını alfabetik olarak sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ilçe adayları şunlar:
Adalar- Uğur Sinan Şen
Arnavutköy- Mustafa Candaroğlu
Ataşehir- Mustafa Naim Yağcı
Avcılar- Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar- Abdullah Özdemir
Bahçelievler- Hakan Bahadır
Bakırköy- Ali Talip Özdemir
Başakşehir- Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa- İlknur Kovaç Bayraktar
Beşiktaş- Serkan Toper (Mhp)
Beykoz- Murat Aydın
Beylikdüzü- Mustafa Günaydın
Beyoğlu- Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece- Recep Erol
Çatalca- Mesut Üner
Çekmeköy- Ahmet Poyraz
Esenler- Mehmet Tevfik Göksu
Esenyurt- Hamit Öncü
Eyüpsultan- Deniz Köken
Fatih- Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa- Hasan Tahsin Usta
Güngören- Bünyamin Demir
Kadıköy- Veli Arslan
Kağıthane- Mevlüt Öztekin
Kartal- Hüseyin Karakaya
Küçükçekmece- Aziz Yeniay
Maltepe- Kadem Ekşi
Pendik- Ahmet Cin
Sancaktepe- Şeyma Döğücü
Sarıyer- Hüseyin Coşkun
Silivri- Volkan Yılmaz (Mhp)
Sultanbeyli- Ali Tombaş
Sultangazi- Abdurrahman Dursun
Şile- İlhan Ocaklı
Şişli- Gökhan Yüksel
Tuzla- Şadi Yazıcı
Ümraniye- İsmet Yıldırım
Üsküdar- Hilmi Türkmen
Zeytinburnu- Ömer Arısoy
Cumhurbaşkanı Erdoğan aday tanıtım toplantısında her ilçe için tek tek isimleri açıkladı. Adayların tanıtımının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerinde bir arada olma vaadi ile konuşmayı sürdürdü. Erdoğan mitinglerde birlikte zafer türküleri söyleneceğini belirtti. Seçim hazırlıklarına hız veren AK Parti Genel Başkanı olarak adayları tanıtan Erdoğan aday tanıtım sürecinin en hızlı şekilde tamamlamayı amaç edindiklerini dile getirdi.