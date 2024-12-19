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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST ile Küresel Adalet ve Gelişime Katkı Hedefliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te en az gelişmiş ülkeleri dahil ederek küresel adalet ve gelişimi desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST ile Küresel Adalet ve Gelişime Katkı Hedefliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'in Amaçlarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST'in hedeflerini açıkladı. Erdoğan, festivalin misyonunun sadece teknoloji ve inovasyon değil, aynı zamanda küresel adalet ve gelişime katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında İşbirliği

Erdoğan, "Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST'e en az gelişmiş ülkeleri de dahil ederek, küresel adalet ile gelişime katkıda bulunmayı hedefliyoruz" diyerek, festivali daha kapsayıcı bir hale getirme planlarını dile getirdi.

Bu yaklaşım, TEKNOFEST'in uluslararası platformda daha fazla etki yaratma ve tüm ülkeler için faydalı olma arzusunu yansıtmaktadır. Cumhurbaşkanı, bu projede yer alan tüm paydaşların bu hedeflere ulaşmadaki önemini de vurguladı.

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