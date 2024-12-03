DOLAR
34,75 -0,06%
EURO
36,57 -0,26%
ALTIN
2.948,4 0,01%
BITCOIN
3.295.370,73 0,8%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temiz Su Kaynaklarına Erişim Beka Meselesidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temiz su kaynaklarının önemine dikkat çekti ve su konusunda yaşanacak gecikmelerin sonuçlarına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temiz Su Kaynaklarına Erişim Beka Meselesidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Su Kaynaklarının Önemi Üzerine Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temiz su kaynaklarına erişimin hayati bir bünye olduğunu vurguladı. Erdoğan, su kaynaklarının korunmasının ve yönetiminin kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Su Konusunda Gecikme Telafi Edilemez

Erdoğan, birçok alanda gecikmenin telafi edilebilir olduğunu ancak su konusunda yaşanacak gecikmelerin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını ifade etti. Bu açıklama, su kaynaklarının yönetimi ve korunması konusundaki gerekliliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ayçiçek yağı fiyatlarında balonu o market patlattı! 10 Aralık'ta 5 LT'si 260 TL'den düşecek

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı

Memur ve emekli aylıklarına can suyu! Nihayet hayata geçiriliyor!

Mazot, benzin ve otogaz fiyatları yine yakacak! O tarihte 3+3+2 TL zam yansıyacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Engelliler Günü'nde Önemli Açıklama: 'Bakım Maaşları Bireylere Verilmeli'
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haliç Uyarısı: 'Günden Güne Kirlilik Artıyor'
3
İran ve Suudi Arabistan Uçak Seferleri 9 Yıl Sonra Yeniden Başladı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet Su ve Orman Konularında İhmalkar Davranıyor
5
DEM Parti'den Onurlu Barış Vurgusu: Oruç, Kürt Sorununu Çözmeye Hazırız
6
Ticaret Bakanı Bolat: Kasım Enflasyon Verileri Düşüş Trendinde
7
Libya ve Rusya Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması İmzaladı

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı

Yeni yıla 1-0 geride başlatılacak gelişme! Yılbaşı gecesi 1100 TL -1395 TL’ye denk gelecek

1 Ocak 2025’te çalışanlar düğün bayram edecek! Yemek kartı kullanana büyük ayar gelecek

1250 TL destek tez bitecek! Karar verildi: 12 güne hesaba geçecek

Ayçiçek yağı fiyatlarında balonu o market patlattı! 10 Aralık'ta 5 LT'si 260 TL'den düşecek

Mazot, benzin ve otogaz fiyatları yine yakacak! O tarihte 3+3+2 TL zam yansıyacak

Memur ve emekli aylıklarına can suyu! Nihayet hayata geçiriliyor!

Üniversite öğrencileri bayram edecek! O ödemeler netleşti Faizsiz geri verilecek

Emeklinin o hakkı elinden alınıyor! ‘Geçmiş olsun’ diyerek açıklandı