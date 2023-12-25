Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör baronları bizi yolumuzdan çeviremez

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, Kandil ve Suriye'deki terör örgütlerinin ve onları destekleyenlerin Türkiye'nin önünü kesemeyeceğini, terör yanlısı siyasilere de asla taviz vermeyeceğini söyledi. Erdoğan, terörün milletin birliğine ve kardeşliğine zarar veremeyeceğini, Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun hep birlikte olacağını vurguladı.

PROVOKATÖRLERE ASLA İTİBAR ETMEYİN

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birliğimize ve kardeşliğimize saldıranlara ve provokasyonlara karşı uyardı ve terör örgütlerine ve onlara destek verenlere tarihi bir ders vereceklerini belirtti. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Her kim kalleşlerin eylemlerini kendine siper ederek birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize saldırıyorsa terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir. Bu konuda bilhassa gençlerimizin çok dikkatli olmalarını sureti aktan görünerek ters manyel yapan provokatörlere asla itibar etmemelerini bekliyoruz.

Terörle bizi yıldıracaklarını özellikle bu vehme kapılanlara ise şu ikazı yapmakta fayda görüyorum, son 21 yılda her şeyi denediniz, her yola başvurdunuz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Son 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız. İnşallah yine kaybedeceksiniz. Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız."

KİM OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ

Katıldığı töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeledeki kararlılığını ve milletin birliğini vurguladı. Erdoğan, terör örgütlerine ve onlara destek verenlere meydan okuyarak, terör yanlısı siyasetçilere de sert tepki gösterdi. Erdoğan'ın konuşmasından bazı bölümler şöyle:

"Oyunlarınızı biliyoruz, emellerinizi biliyoruz, kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın, ömrümüz yettiği sürece nefesimiz yettiği sürece aziz milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Terörle yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere, 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız."

MASKELERİNİ İNDİRMEKTE KARARLIYIZ

Eski Türkiye geride kaldı diyerek sözlerine devam eden Erdoğan terörle mücadelenin sürdürüleceğinin altını çizdi. Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken detaylar ise şu şekilde:



Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye artık geride kalmıştır. Ömrümüz yettiği sürece, aziz milletimizin desteği bizimle olduğu sürece sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Teröriste terörist dememek için 40 takla atan, 40 farklı kılığa giren siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız. Bu akşam gençlerimizle bir araya geldiğimizde tüm bu konuları çok daha ayrıntılı, çok daha açık yüreklilikle konuşma fırsatı bulacağız.