Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör Baronlarına Emanet Veremeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin emanetinin ve ülkemizin kaynaklarının terör baronlarına kaptırılmasına asla izin verilemeyeceğini belirtti. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Milletin emanetinin, ülkenin ve milletinin imkanlarının terör baronlarına peşkeş çekilmesine partisine bakmaksızın, eyvallah edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Erdoğan, burada hedef alınan terör baronlarına karşı durmanın ve bu konuda taviz vermemenin önemine dikkat çekti. Ülkenin menfaatlerini koruma adına gereken adımların atılacağını da sözlerine ekledi.

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