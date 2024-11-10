DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.763.171,12 -5,39%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör Baronlarına Emanet Veremeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör baronlarının ülke imkanlarını kötüye kullanmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör Baronlarına Emanet Veremeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin emanetinin ve ülkemizin kaynaklarının terör baronlarına kaptırılmasına asla izin verilemeyeceğini belirtti. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Milletin emanetinin, ülkenin ve milletinin imkanlarının terör baronlarına peşkeş çekilmesine partisine bakmaksızın, eyvallah edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Erdoğan, burada hedef alınan terör baronlarına karşı durmanın ve bu konuda taviz vermemenin önemine dikkat çekti. Ülkenin menfaatlerini koruma adına gereken adımların atılacağını da sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CSO, Atatürk'ü Anma Konseri ile Saygı Durdurdu
2
İsveçli Akademisyen Felicetti: 'İsrail, Lübnan'da 11 Bin Camiyi Yok Etti'
3
Büyük Önder Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 86. Yılı
4
Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı
5
Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Müze Köşkü Açılışı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle Kararlılıkla Mücadele Ediyoruz

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek