Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Musibetini Aşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör operasyonları sonrası yeni bir döneme gireceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Musibetini Aşacağız

Erdoğan, Terörle Mücadeleye Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Ülkemizi ve bölgemizi terör musibetinden kurtardıktan sonra inşallah çok farklı bir dönemin kapısını aralayacağız." dedi.

Yeni Bir Dönem İçin Hazır Olun

Erdoğan, terörle mücadele konusunda kararlılık mesajı verirken, ülkesinin güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atacaklarını vurguladı. Türkiye’nin, terör tehdidini ortadan kaldırmasının ardından güçlü bir gelecek için hazırlıklarını sürdüreceğini ifade etti.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin güvenlik stratejisinin ve bölgesel istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

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