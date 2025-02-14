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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Örgütlerine Suriye Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin Suriye'de yerleri olmadığını belirtti ve harekete geçeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Örgütlerine Suriye Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerinin Suriye'deki varlığına yönelik önemli uyarılarda bulundu. Erdoğan, "Terör örgütleri, Suriye'de kendilerine yer olmadığını anlamalılar. Yoksa onlara bu gerçeği anlatmak için harekete geçmekten biz de çekinmeyiz," şeklinde konuştu.

Terörle Mücadele Vurgusu

Bu açıklamaların, Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik politikalarının bir parçası olarak değerlendirildiği düşünülüyor. Erdoğan’ın sözleri, Türkiye’nin terörle mücadele kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarının, bölgedeki mevcut durum ve uluslararası ilişkiler üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.

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