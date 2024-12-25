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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Örgütüne Karşı Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütüne karşı kararlılıklarını ortaya koydu ve Kürt kardeşlerimize vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Örgütüne Karşı Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleriyle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha dile getirdi. "Kürt kardeşlerimizle aramıza kandan duvar örmeye çalışan terör örgütünü ortadan kaldıracağız" diyen Erdoğan, ülke bütünlüğü için verilen mücadelenin önemine dikkat çekti.

Hesaplaşma Vurgusu

Erdoğan, terör örgütünün planlarına karşılık verileceğini belirterek, "Terör örgütünün bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız var" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, terörle mücadeledeki kararlılığı ve birlik mesajını pekiştirdi.

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