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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Tehditlerine Karşı Sınır Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK ve DEAŞ'ın Türkiye'nin muhatabı olmadığını vurguladı ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Tehditlerine Karşı Sınır Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki terör örgütlerine karşı Türkiye'nin tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Erdoğan, "Ne PKK ve Suriye'deki uzantıları ne DEAŞ ülkemizin muhatabı değil, muarızıdır" diye konuştu.

Suriye'nin Toprak Bütünlüğü

Erdoğan, ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğünün mutlaka korunması gerektiğini vurgulayarak, bu konudaki kararlılığını dile getirdi. Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı taviz vermeyeceklerini belirtti.

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