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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre Yer Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecekte teröre ve terör destekli siyasete yer olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre Yer Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin geleceğinde teröre de, terör takviyeli siyasete de yer yok" diyerek, bu konuda Cumhur İttifakı'nın tam bir mutabakat içinde olduğunu belirtti.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Erdoğan'ın sözleri, ülke içindeki terör faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla süreceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Cumhur İttifakı'nın, bu konuda ortak bir duruş sergilemesi, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Bu açıklamayla birlikte, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı ve siyasi duruşu yeniden netleşmiş oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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