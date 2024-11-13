Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin Alanlarını Temizlemek Şart

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke sınırlarında bulunan teröristlerin hâkim olduğu alanlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Güvenliği Sağlamak İçin Adım Atmalıyız"

Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sınırlarımızda teröristlerin tutunduğu alanlar bulunuyor. Oraları temizlemeden ve terör bataklığını kurutmadan tam anlamıyla güvenliği sağlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, güvenlik konularına yönelik hükümetin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.