Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörle Mücadele Konusunda Kararlılığını Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen bir güvenlik toplantısına başkanlık etti. Toplantının odak noktasını, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısı ve terörle mücadele stratejileri oluşturdu.

Toplantıya Katılan İsimler

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.

Terörle Mücadelenin Sürekliliği

Toplantıda, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından atılan ve atılacak olan tedbirlere dair detaylı değerlendirmelerde bulunuldu. Erdoğan, terörle mücadele noktasında kararlı bir duruş sergilenerek, terörist unsurların Türkiye’nin sınırları dışına çıkarılmasına yönelik güçlü bir irade ortaya koyulduğunu açıkladı. Ayrıca, terörsüz bir Türkiye için cansiparane çalışmaların süreceğinin ve sınır ötesinde herhangi bir terör yapılanmasına müsaade edilmeyeceğinin altı çizildi.