Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörle Mücadelenin Gerekliliğine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine karşı aldıkları önlemlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında nefes alacakları hiçbir alan bırakmadık." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin kararlı duruşu devam edecek

Erdoğan, ulusal güvenlik için bu mücadelenin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, terörle mücadeledeki kararlılıklarının devam edeceğini belirtti.