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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye Hedefi Gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörizmin ortadan kaldırılmasına yönelik kararlılıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye Hedefi Gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörizme karşı yürütülen mücadeledeki kararlılıklarını yineledi. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimizi biz öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanarak, ülkenin güvenliğini sağlamak adına her türlü önlemi alacaklarını belirtti.

Kararlılık Mesajı

Erdoğan, terörle mücadelenin sadece askeri değil, aynı zamanda toplumsal bir mesele olduğuna da dikkat çekti. Ülke içinde ve dışında sürdürülen operasyonlarla birlikte, vatandaşların güvenliğinin ön planda tutulmaya devam edeceğini ifade etti.

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