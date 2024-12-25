Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye Hedefini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimizi, devletimizin uhdesinde bulunan tüm araçları kullanarak, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Devletin Kararlılığı

Her daim terörle mücadelede en üst düzeyde çaba göstereceklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için alınacak önlemlerin önemine dikkat çekti. Hükümet, bu süreçte tüm güvenlik güçleriyle koordineli bir çalışma yürütecek.